2020-06-22T11:55:11+03:00
Общество

В Саратове — одни из самых высоких цен на машиноместа

Но спрос на них растет
Екатерина Семенова
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В Саратове значительно вырос спрос на гаражи. Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе компании «Авито», в мае рост составил 20,6% по сравнению с апрелем.

Также отмечается увеличение покупательского интереса к машиноместам — на 8,9%.

Средняя цена гаража в Саратове составляет сейчас примерно 200 тыс. рублей, а машиноместа — 800 тыс. рублей. Это одна из самых высоких цен в России. Дороже только в Москве, Сочи и Симферополе.

Аналитики компании считают, что в кризисных ситуациях россияне активно совершают крупные покупки, опасаясь дальнейшего роста цен.

- При небольших вложениях покупка гаража или машиноместа — один из самых доступных видов недвижимости, который при желании даже может обеспечить дополнительный источник дохода через сдачу объекта в аренду, — отметили специалисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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