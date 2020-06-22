Сварливая женщина заплатит штраф за оскорбление соседей в Аркадаке

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:40:06+03:00

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В Аркадаке Саратовской области 40-летнюю женщину оштрафовали за обзывательства соседей.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, с жалобой на женщину обратились сразу три человека.

По словам заявителей, днем 18 марта гражданка подошла к дому на улице Шацкого и начала грубо и нецензурно высказывать недовольство лаем собаки.

Было возбуждено административное дело по факту оскорбления. Судья оштрафовал женщину на 1,5 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU