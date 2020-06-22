Обновлена карта коронавируса в Саратовской области

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:30:52+03:00

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Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области.

Всего в регионе зарегистрировано 5 562 человека, зараженных коронавирусом. Больше всего — в Саратове. Здесь был лабораторно подтвержден 1 871 диагноз. В Балаковском районе 475 случаев, в Энгельсском — 428 случаев.

За сутки также большая часть новых зараженных пришлась на Саратов — 69 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU