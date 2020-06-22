Обновлена карта коронавируса в Саратовской области
Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области.
Всего в регионе зарегистрировано 5 562 человека, зараженных коронавирусом. Больше всего — в Саратове. Здесь был лабораторно подтвержден 1 871 диагноз. В Балаковском районе 475 случаев, в Энгельсском — 428 случаев.
За сутки также большая часть новых зараженных пришлась на Саратов — 69 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU