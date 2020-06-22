22 Июнь 2020 2020-06-22T11:01:15+03:00

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В Саратове перекрывают улицу Тархова.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, там запланирована замена поврежденного участка провода на высоковольтной линии 110 кВт от Саратовской ТЭЦ-5.

Будет перекрыто движение по Тархова от Топольчанской до Чехова. Работы запланированы на срок с 10 до 16 часов 25 июня.

Водителям предложено объезжать по новой схеме движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU