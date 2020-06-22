В Агафоновке сгорел очередной частный дом
Вчера вечером, 21 июня, в Агафоновке Саратова сгорел дом.
- Сигнал о пожаре на Лысогорской улице поступил в 21:47. На место выехали 15 человек и три единицы техники, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Площадь пожара составила 63 кв. м.
Отметим, что пожары в Октябрьском поселке происходят довольно часто: так, 15 апреля на 1-й Силикатной выгорел жилой дом на 188 «квадратов». 25 октября 2019 года на пожаре на 2-й Поперечной улице погиб мужчина.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU