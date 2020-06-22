В Агафоновке сгорел очередной частный дом

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:56:40+03:00

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Вчера вечером, 21 июня, в Агафоновке Саратова сгорел дом.

- Сигнал о пожаре на Лысогорской улице поступил в 21:47. На место выехали 15 человек и три единицы техники, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Площадь пожара составила 63 кв. м.

Отметим, что пожары в Октябрьском поселке происходят довольно часто: так, 15 апреля на 1-й Силикатной выгорел жилой дом на 188 «квадратов». 25 октября 2019 года на пожаре на 2-й Поперечной улице погиб мужчина.

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ИСТОЧНИК KP.RU