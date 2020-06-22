2020-06-22T10:40:59+03:00
Общество

Саратовцы попали в общероссийский рейтинг по пессимистичным постам в соцсетях

В области насчитали 2 537 сообщений про потерю работы, рост цен, банкротство и другое
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Саратовская область вошла в рейтинг российских регионов с пессимистичными высказываниями жителей в соцсетях относительно посткоронавирусного будущего.

Центр политической конъюнктуры присвоил Саратовской области 23 место в рейтинге страхов из 85. Всего в регионе насчитали 2 537 сообщений на подобные темы.

Учитывались посты про потерю работы, рост цен, банкротство, снижение зарплаты и кредиты. При этом самыми активными авторами сообщений на эти темы стали москвичи, петербуржцы и краснодарцы — 50 304, 18 348 и 9 666 соответственно.

Чаще всего потерю работы, рост цен, банкротство и кредиты обсуждают во «ВКонтакте» на эту соцсеть приходится 34,88, 36,60, 38,33 и 52,35% постов среди всех социальных сетей. А вот снижение зарплаты больше всего обсуждают в Facebook — 43,21%.

Исследователи отмечают, что экономическая повестка будет и дальше вытеснять эпидемиологическую. По данным социологов, люди не так сильно боятся заразиться инфекцией, как потерять работу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Парад в Саратове пройдет без зрителей и ветеранов
Почти полсотни зараженных коронавирусом в Саратовской области — на аппаратах ИВЛ
Еще пять троллейбусов с энгельсского завода отправили в Петербург
В Саратове — одни из самых высоких цен на машиноместа
Сварливая женщина заплатит штраф за оскорбление соседей в Аркадаке
Обновлена карта коронавируса в Саратовской области
В Саратове перекрывают улицу Тархова
В Агафоновке сгорел очередной частный дом
Саратовцы попали в общероссийский рейтинг по пессимистичным постам в соцсетях
Отключена вода в двух поселках и на трех улицах Саратова
В Маянге сгорели дом, сарай, баня и Chevrolet
В Заводском районе Саратова найден очередной труп
После ливня в Саратове упало 17 деревьев, повреждено 5 автомобилей
Обманутые дольщики устроили пикет перед правительством Саратовской области
В Саратове пытались сжечь женщину с ребенком
В доме в Саратове нашли тело пенсионерки с разбитой головой