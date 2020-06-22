Саратовцы попали в общероссийский рейтинг по пессимистичным постам в соцсетях

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:40:59+03:00

В области насчитали 2 537 сообщений про потерю работы, рост цен, банкротство и другое

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Саратовская область вошла в рейтинг российских регионов с пессимистичными высказываниями жителей в соцсетях относительно посткоронавирусного будущего.

Центр политической конъюнктуры присвоил Саратовской области 23 место в рейтинге страхов из 85. Всего в регионе насчитали 2 537 сообщений на подобные темы.

Учитывались посты про потерю работы, рост цен, банкротство, снижение зарплаты и кредиты. При этом самыми активными авторами сообщений на эти темы стали москвичи, петербуржцы и краснодарцы — 50 304, 18 348 и 9 666 соответственно.

Чаще всего потерю работы, рост цен, банкротство и кредиты обсуждают во «ВКонтакте» на эту соцсеть приходится 34,88, 36,60, 38,33 и 52,35% постов среди всех социальных сетей. А вот снижение зарплаты больше всего обсуждают в Facebook — 43,21%.

Исследователи отмечают, что экономическая повестка будет и дальше вытеснять эпидемиологическую. По данным социологов, люди не так сильно боятся заразиться инфекцией, как потерять работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU