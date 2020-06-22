Отключена вода в двух поселках и на трех улицах Саратова
Работы продлятся до 20 часов
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В Саратове отключена холодная вода на нескольких улицах.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведется работы на городских коммуникациях. Ориентировочно они продлятся до восьми вечера.
Воды не будет в домах поселков Мирный и Шарковка, на улице Плодородная, Васильковская, Орджоникидзе.
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ИСТОЧНИК KP.RU