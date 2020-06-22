В Маянге сгорели дом, сарай, баня и Chevrolet

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:28:18+03:00

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В селе Маянга Балаковского района 21 июня бушевал крупный пожар.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил дежурному в 17:09.

На место выезжали четыре единицы техники, 13 человек личного состава. Сгорели дом, сарай, баня и автомобиль Chevrolet. Площадь возгорания составила 122 кв. метра.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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ИСТОЧНИК KP.RU