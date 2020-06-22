В Заводском районе Саратова найден очередной труп

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:14:48+03:00

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В Саратове зарезан мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 38-летнего пострадавшего было найдено около двух часов ночи в частном доме на 2-м Свирском проезде.

На место выезжали медики скорой помощи, они констатировали смерть мужчины. На теле имелись колото-резаные раны на шее и груди.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, ранее стало известно о еще двух найденных трупах в Заводском районе. Тело 68-летней женщины обнаружено вечером 21 июня в доме на Новокрекинском проезде. А в квартире дома на Огородной обнаружен труп 48-летнего мужчины.

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ИСТОЧНИК KP.RU