2020-06-22T10:11:04+03:00
Общество

После ливня в Саратове упало 17 деревьев, повреждено 5 автомобилей

В течение суток коммунальные службы не завершили ликвидацию последствия ливня в Саратове
Александр Уриевский
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Сегодня, 22 июня, в Саратове все городские коммунальные службы работают над ликвидацией последствий непогоды, которая обрушилась на город в воскресенье, 21 июня.

В настоящий момент зафиксировано падение 17 деревьев, повреждено пять автомобилей и три участка линии электропередач. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, два дерева упали на трубы газопроводов.

По состоянию на 10:00 уже отработано 15 заявок, поступивших в адрес МУП «Водосток».

Глава Саратова Михаил Исаев поручил ответственным ведомствам и службам полностью ликвидировать последствия ливня в течение суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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