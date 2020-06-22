После ливня в Саратове упало 17 деревьев, повреждено 5 автомобилей
Сегодня, 22 июня, в Саратове все городские коммунальные службы работают над ликвидацией последствий непогоды, которая обрушилась на город в воскресенье, 21 июня.
В настоящий момент зафиксировано падение 17 деревьев, повреждено пять автомобилей и три участка линии электропередач. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, два дерева упали на трубы газопроводов.
По состоянию на 10:00 уже отработано 15 заявок, поступивших в адрес МУП «Водосток».
Глава Саратова Михаил Исаев поручил ответственным ведомствам и службам полностью ликвидировать последствия ливня в течение суток.
ИСТОЧНИК KP.RU