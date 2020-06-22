Обманутые дольщики устроили пикет перед правительством Саратовской области
Обманутые дольщики из Балакова устроили одиночный пикет перед правительством Саратовской области.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», утром 22 июня представительница дольщиков встала с плакатом у проходной правительства.
Ранее дольщики «Саратовгесстроя» уже устраивали подобные акции, требуя встречи с губернатором Валерием Радаевым. После этого проблему обсудили на уровне правительства.
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ИСТОЧНИК KP.RU