Обманутые дольщики устроили пикет перед правительством Саратовской области

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:03:24+03:00

Дольщица из Балакова вышла с плакатом к саратовскому правительству

У проходной стоит женщина с плакатом

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Обманутые дольщики из Балакова устроили одиночный пикет перед правительством Саратовской области.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», утром 22 июня представительница дольщиков встала с плакатом у проходной правительства.

Ранее дольщики «Саратовгесстроя» уже устраивали подобные акции, требуя встречи с губернатором Валерием Радаевым. После этого проблему обсудили на уровне правительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU