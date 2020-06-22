2020-06-22T09:52:42+03:00
Происшествия

В Саратове пытались сжечь женщину с ребенком

Неизвестные подожгли квартиру, где они находились
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове возбуждено уголовное дело о покушении на убийство женщины и ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось в доме на Шелковичной.

По предварительной версии, около половины одиннадцатого утра 5 июня неизвестные подожгли входную дверь квартиры дома на Шелковичной. В тот момент в доме находились двухлетняя девочка и 38-летняя женщина, ее няня. Квартира загорелась, но пожарным удалось справиться с огнем и спасти людей.

Сейчас полиция и следователи СУ СКР ведут поиски злоумышленников, устанавливают все обстоятельства случившегося.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Парад в Саратове пройдет без зрителей и ветеранов
Почти полсотни зараженных коронавирусом в Саратовской области — на аппаратах ИВЛ
Еще пять троллейбусов с энгельсского завода отправили в Петербург
В Саратове — одни из самых высоких цен на машиноместа
Сварливая женщина заплатит штраф за оскорбление соседей в Аркадаке
Обновлена карта коронавируса в Саратовской области
В Саратове перекрывают улицу Тархова
В Агафоновке сгорел очередной частный дом
Саратовцы попали в общероссийский рейтинг по пессимистичным постам в соцсетях
Отключена вода в двух поселках и на трех улицах Саратова
В Маянге сгорели дом, сарай, баня и Chevrolet
В Заводском районе Саратова найден очередной труп
После ливня в Саратове упало 17 деревьев, повреждено 5 автомобилей
Обманутые дольщики устроили пикет перед правительством Саратовской области
В Саратове пытались сжечь женщину с ребенком
В доме в Саратове нашли тело пенсионерки с разбитой головой