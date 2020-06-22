В Саратове пытались сжечь женщину с ребенком
В Саратове возбуждено уголовное дело о покушении на убийство женщины и ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось в доме на Шелковичной.
По предварительной версии, около половины одиннадцатого утра 5 июня неизвестные подожгли входную дверь квартиры дома на Шелковичной. В тот момент в доме находились двухлетняя девочка и 38-летняя женщина, ее няня. Квартира загорелась, но пожарным удалось справиться с огнем и спасти людей.
Сейчас полиция и следователи СУ СКР ведут поиски злоумышленников, устанавливают все обстоятельства случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU