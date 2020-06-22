В доме в Саратове нашли тело пенсионерки с разбитой головой
В Заводском районе Саратова вчера вечером, 21 июня, нашли тело пенсионерки.
- Труп 68-летней женщины с повреждениями в области головы нашли обнаружили в квартире дома по Новокрекингскому проезду, — сообщили «КП-Саратов» в областном СУ СКР.
Следователи организовали доследственную проверку. Место происшествия осмотрели, назначена судмедэкспертиза, чтобы узнать точную причину смерти.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU