В доме в Саратове нашли тело пенсионерки с разбитой головой

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:50:56+03:00

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В Заводском районе Саратова вчера вечером, 21 июня, нашли тело пенсионерки.

- Труп 68-летней женщины с повреждениями в области головы нашли обнаружили в квартире дома по Новокрекингскому проезду, — сообщили «КП-Саратов» в областном СУ СКР.

Следователи организовали доследственную проверку. Место происшествия осмотрели, назначена судмедэкспертиза, чтобы узнать точную причину смерти.

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ИСТОЧНИК KP.RU