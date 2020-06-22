Саратовские студенты показали Валерию Радаеву свои 3D-проекты

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:36:30+03:00

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В Саратовском архитектурно-строительном колледже открыты новые мастерские

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил архитектурно-строительный колледж. Там он увидел, как студенты обучаются с помощью передовых образовательных практиках.

В рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в колледже были созданы пять новых Федеральных мастерских. Они стали точкой роста информационных и коммуникационных технологий: теперь школьники, студенты и предпенсионеры смогут получить практические навыки в прессе, веб-дизайне, разработке компьютерных игр и мультимедийных приложений, разработке виртуальной и дополненной реальности, разработке мобильных приложений.

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Валерий Радаев посмотрел, как применяются в колледже передовые технологии. Несмотря на то, что занятия проходят дистанционно, студенты пообщались с губернатором по видеосвязи. Они показали главе региона свои 3D-проекты, которые можно увидеть на голографическом столе с помощью веб-приложения или виртуальных очков.

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По словам Валерия Радаева, в других учебных учреждениях, даже вузах, пока нет аналогичных мастерских.

- Кроме полиграфистов, здесь обучаются на «удаленке» будущие разработчики компьютерных технологий, создатели веб-сайтов. Все очень технологично и современно, применяются самые передовые практики. Такие возможности есть лишь в немногих регионах. Опыт колледжа нужно обязательно использовать, в том числе для проектирования дизайна городского благоустройства, разработки проектных предложений, — отметил Валерий Радаев.

Директор архитектурно-строительного колледжа, Варвара Степанова, рассказала губернатору, что с использованием возможностей новых мастерских ежегодно по самым востребованным направлениям планируется обучать не менее 1000 человек. С учетом того, что всего здесь насчитывается 1,6 тыс. студентов, задача амбициозная. Но выполнимая, мы в начале пути, уже в 2020 году здесь прошли обучение 561 человек, в том числе — с применением дистанционных технологий.

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ИСТОЧНИК KP.RU