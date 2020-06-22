В Балакове в тройном ДТП пострадал гонщик на Renault
Авария произошла на Ивановском шоссе
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В Балакове Саратовской области вчера днем, 21 июня, случилось тройное ДТП.
- В 13:00 у дома №6/5 по Ивановскому шоссе 57-летний водитель Renault Duster превысил скорость, выехал на встречку и врезался в Chery и Lada Vesta, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.
В аварии пострадал ее виновник. Его доставили в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU