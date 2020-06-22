С 1 июля маркировка табака, обуви и лекарств станет обязательной

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:07:29+03:00

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Как сообщает «КП-Саратов» пресс-служба Саратовской таможни, с 1 июля 2020 года станет обязательной маркировка для лекарств, табака и обуви. Маркировка этих товаров необходима для четкого отслеживания движения товара на всех стадиях: от ввоза или производства до продажи и передачи потребителю. Требования распространяются на производителей, импортеров, дистрибьюторов, оптовую и розничную торговлю, а также аптеки и медицинские организации. Без маркировки ввоз и оборот на территории страны указанной продукции допускаться не будет.

Маркировка осуществляется поэтапно. На товары наносятся средства идентификации в виде RFID – меток, QR – кода, Data Matrix. Код является уникальным и содержит информацию о качественных характеристиках товара.

Все необходимые действия, связанные с проведением процедуры маркировки, передачи всей информации, обновлением, уточнением сведений, осуществляет система Честный знак.

Ответственность за нарушение правил по обязательной маркировке товаров регулируется статьей 15.12 КоАП России.

ИСТОЧНИК KP.RU