2020-06-22T09:07:29+03:00
Общество

С 1 июля маркировка табака, обуви и лекарств станет обязательной

Введение обязательной маркировки осуществляется поэтапно.
Александр Уриевский
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как сообщает «КП-Саратов» пресс-служба Саратовской таможни, с 1 июля 2020 года станет обязательной маркировка для лекарств, табака и обуви. Маркировка этих товаров необходима для четкого отслеживания движения товара на всех стадиях: от ввоза или производства до продажи и передачи потребителю. Требования распространяются на производителей, импортеров, дистрибьюторов, оптовую и розничную торговлю, а также аптеки и медицинские организации. Без маркировки ввоз и оборот на территории страны указанной продукции допускаться не будет.

Маркировка осуществляется поэтапно. На товары наносятся средства идентификации в виде RFID – меток, QR – кода, Data Matrix. Код является уникальным и содержит информацию о качественных характеристиках товара.

Все необходимые действия, связанные с проведением процедуры маркировки, передачи всей информации, обновлением, уточнением сведений, осуществляет система Честный знак.

Ответственность за нарушение правил по обязательной маркировке товаров регулируется статьей 15.12 КоАП России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обманутые дольщики устроили пикет перед правительством Саратовской области
В Саратове пытались сжечь женщину с ребенком
В доме в Саратове нашли тело пенсионерки с разбитой головой
Саратовские студенты показали Валерию Радаеву свои 3D-проекты
В Балакове в тройном ДТП пострадал гонщик на Renault
С 1 июля маркировка табака, обуви и лекарств станет обязательной
Эксперты бизнеса поделились опытом с саратовскими предпринимателями
В Саратове возложили цветы к монументу «Воин-освободитель»
В Саратовском архитектурно-строительном колледже открыты новые мастерские
Еще 112 случаев коронавируса зарегистрировано в Саратовской области
«Потому что все на соплях»: В Саратове после ливня затопило многоэтажку
Приезжий отказался жить в саратовской гостинице и получил за это деньги
В Саратове прекращены поиски ушедшего из больницы Дениса Рычкова
В Саратовской области 20 июня поженились 364 человека
В Степном зарезали 22-летнего парня
В Саратове врачам удалось спасти мужчину с разбитой головой
Труп в квартире дома на Огородной нашли по кровавым следам в подъезде
Погода в Саратове: в понедельник дождя не будет
Начальник Саратовской областной службы спасения по-особому поздравил врачей
В Хвалынске невнимательный водитель разбился о дерево
В Энгельсе на турбазе утонул мужчина
В Саратове и Энгельсе разразилась гроза со шквалами, которые продлятся до ночи
Панков поздравил врачей с профессиональным праздником