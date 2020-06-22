2020-06-22T09:10:35+03:00
Общество

Эксперты бизнеса поделились опытом с саратовскими предпринимателями

Целый месяц длилась бесплатная антикризисная онлайн-программа для бизнесменов
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Бесплатная антикризисная онлайн-программа Саратовской области, организованная Центром предпринимателя «Мой бизнес» в Саратове и платформой «Деловая среда», завершится 25 июня. На протяжении целого месяца саратовские предприниматели получали знания от практикующих экспертов в ключевых вопросах ведения бизнеса и повышали свои навыки в сфере финансов и маркетинга, правовых вопросах и технологиях продаж, обучались техникам грамотного менеджмента и работе с командой в условиях кризиса.

23 и 25 июня пройдут заключительные вебинары, посвященные двум важным аспектам ведения бизнеса: грамотного создания продающего сайта компании и оптимизации экономики предприятия в кризис.

Во вторник, 23 июня, пройдет вебинар «Запускаем сайт за один день», на котором будет разобран алгоритм запуска сайта с помощью конструктора, а также ключевые параметры визуального оформления, на которые обращают внимание пользователи.

Спикером вебинара станет Николай Смирнов, эксперт по продвижению бизнеса в социальных сетях, директор по маркетингу компании Hiconversion, спикер ключевых отраслевых конференций.

Финальный вебинар «Антикризисное управление. Финансы» состоится 25 июня. Он будет посвящен правилам движения финансов и UNIT-экономике в кризис, а также разработке и внедрению графика платежей в экономически сложный период. Спикером выступит Игорь Веретенников, эксперт в области событийного маркетинга и основатель агентства делового Ивента «ZubarevEvent».

Участие в программе бесплатное. Необходима предварительная регистрация по ссылке. Мероприятие проходит в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным при поддержке Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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