В Саратове возложили цветы к монументу «Воин-освободитель»
Сегодня, 22 июня, на Воскресенском кладбище Саратова прошло возложение цветов к монументу «Воин-освободитель». Именно сегодня отмечается День памяти и скорби
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на мероприятии присутствовали: губернатор Саратовской области Валерий Радаев, вице-губернатор Игорь Пивоваров, спикер облдумы Александр Романов, глава Саратова Михаил Исаев, главный федеральный инспектор по Саратовской области Григорий Сергеев и другие.
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Собравшиеся возложили цветы, а потом почтили память погибших минутой молчания. После этого прозвучали караульные залпы из военных орудий.
Также цветы возложили на плиту «Здесь захоронены участники ВОВ, умершие от ран в госпиталях Саратова в период с 1941 по 1945 годы».
.Фото: Ольга Симонова
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Караульные залпы в Саратове.
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ИСТОЧНИК KP.RU