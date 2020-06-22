В Саратове возложили цветы к монументу «Воин-освободитель»

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:24:33+03:00

В Саратове прошло возложение цветов к монументу «Воин-освободитель» Фото: Ольга Симонова

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Сегодня, 22 июня, на Воскресенском кладбище Саратова прошло возложение цветов к монументу «Воин-освободитель». Именно сегодня отмечается День памяти и скорби

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на мероприятии присутствовали: губернатор Саратовской области Валерий Радаев, вице-губернатор Игорь Пивоваров, спикер облдумы Александр Романов, глава Саратова Михаил Исаев, главный федеральный инспектор по Саратовской области Григорий Сергеев и другие.

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Собравшиеся возложили цветы, а потом почтили память погибших минутой молчания. После этого прозвучали караульные залпы из военных орудий.

Также цветы возложили на плиту «Здесь захоронены участники ВОВ, умершие от ран в госпиталях Саратова в период с 1941 по 1945 годы».

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="478" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/786272" frameborder="0"></iframe> Караульные залпы в Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU