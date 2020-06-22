Еще 112 случаев коронавируса зарегистрировано в Саратовской области

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:45:43+03:00

Больше половины из них — в Саратове

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области на утро 22 июня зарегистрировано 112 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе области, 22 выздоровели за сутки.

Среди новых заболевших один ребенок до 14 лет, еще один — до 17 и 52 человека старше 60 лет.

Случаи распределились так: Саратов — 69 человек, Балаковский район — 16, Энгельсский — 12, Дергачевский — шесть, Марксовский и Саратовский — по три, Ртищевский — два, Лысогорский — один.

Итого в регионе зарегистрировано 5 562 случая заражения коронавирусом.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU