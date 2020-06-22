Еще 112 случаев коронавируса зарегистрировано в Саратовской области
В Саратовской области на утро 22 июня зарегистрировано 112 новых случаев заражения коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе области, 22 выздоровели за сутки.
Среди новых заболевших один ребенок до 14 лет, еще один — до 17 и 52 человека старше 60 лет.
Случаи распределились так: Саратов — 69 человек, Балаковский район — 16, Энгельсский — 12, Дергачевский — шесть, Марксовский и Саратовский — по три, Ртищевский — два, Лысогорский — один.
Итого в регионе зарегистрировано 5 562 случая заражения коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU