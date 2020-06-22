«Потому что все на соплях»: В Саратове после ливня затопило многоэтажку
Потоп после ливня в ЖК Авиатор.
В Саратове после ливня днем 21 июня затопило не только улицы, но даже многоэтажный дом. Жители комплекса «Авиатор» в Заводском районе поделились в социальных сетях видеозаписями затопленного подъезда многоэтажки.
Вода покрывает полы в подъезде, течет из труб ливневки, стекает по ступеням и даже из щитков, где расположены электросчетчики.
По словам очевидцев, прорвало ливневку на крыше после сильного дождя и шторма, который обрушился на областной центр днем 21 июня. Адрес коммунального бедствия – новый дом на улица Плякина, 5.
ИСТОЧНИК KP.RU