«Потому что все на соплях»: В Саратове после ливня затопило многоэтажку

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:38:14+03:00

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В Саратове после ливня днем 21 июня затопило не только улицы, но даже многоэтажный дом. Жители комплекса «Авиатор» в Заводском районе поделились в социальных сетях видеозаписями затопленного подъезда многоэтажки.

Вода покрывает полы в подъезде, течет из труб ливневки, стекает по ступеням и даже из щитков, где расположены электросчетчики.

По словам очевидцев, прорвало ливневку на крыше после сильного дождя и шторма, который обрушился на областной центр днем 21 июня. Адрес коммунального бедствия – новый дом на улица Плякина, 5.

ИСТОЧНИК KP.RU