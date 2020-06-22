Приезжий отказался жить в саратовской гостинице и получил за это деньги

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:38:02+03:00

Ему удалось добиться выплат через суд

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В Роспотребнадзор Саратовской области поступило обращение гражданина, который попросил защитить его права потребителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, мужчина приехал в Саратов в командировку. Он поселился в местной гостинице ИП Нисанов Я.И. и заключил договор на пятидневное проживание за 6 360 рублей.

Однако через два дня мужчина решил съехать и попросил вернуть остаток суммы. Но в десятидневный срок, как положено по закону, ничего не получил.

Роспотребнадзор подготовил и направил в суд иск. Мировой судья участка №4 Волжского районного суда вынес решение в пользу потребителя. Мужчина получил 3 180 рублей за неиспользованные дни проживания, 500 рублей компенсации морального вреда. Штраф за отказ добровольно выплатить деньги составил 1 840 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU