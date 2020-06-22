В Саратове прекращены поиски ушедшего из больницы Дениса Рычкова

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:30:53+03:00

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Поиски пропавшего 22-летнего Дениса Рычкова в Саратове вчера утром, 21 июня, завершены.

- Найден, жив, — сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт» в своей группе соцсети «ВКонтакте».

Напомним, парень 17 июня ушел из больницы в Заводском районе, с тех пор его местонахождение было неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU