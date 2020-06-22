В Саратовской области 20 июня поженились 364 человека

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:15:43+03:00

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В Саратовской области в прошедшую субботу, 20 июня, случился свадебный бум.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении по делам ЗАГС области, поженились 182 пары — 364 человека. Чтобы забронировать эту дату, многие молодожены подали заявление за 7-8 месяцев, ведь она считается красивой — 20.06.20.

Только во Дворец бракосочетания Саратова поступило 24 заявления.

- Свадебный ажиотаж во много оправдан не только красивой датой, но и особенностями 2020 года. Много пар перенесли регистрацию брака с апреля и мая на июнь, — рассказала руководитель управления Юлия Пономарева.

Всего на лето пока что подали 2,2 тыс. заявлений.

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ИСТОЧНИК KP.RU