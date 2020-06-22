В Степном зарезали 22-летнего парня
В Советском районе Саратовской области вечером 21 июня был найден раненый парень.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 22-летний парень был обнаружен около жилого дома в поселке Степное.
Парень был ранен в живот. Его госпитализировали, но вскоре он скончался.
Следователи СУ СКР начали проверку. Осмотрено место происшествия, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU