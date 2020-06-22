В Степном зарезали 22-летнего парня

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:12:59+03:00

Его госпитализировали с улицы, но он скончался в больнице

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В Советском районе Саратовской области вечером 21 июня был найден раненый парень.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 22-летний парень был обнаружен около жилого дома в поселке Степное.

Парень был ранен в живот. Его госпитализировали, но вскоре он скончался.

Следователи СУ СКР начали проверку. Осмотрено место происшествия, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU