В Саратове врачам удалось спасти мужчину с разбитой головой

22 Июнь 2020 2020-06-21T22:24:34+03:00

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В Ленинском районе Саратова 28 мая в больницу доставили 36-летнего мужчину с тяжелыми травмами головы.

Как сообщили «КП-Саратов», у него был перелом основания черепа, открыта черепно-мозговая травма, ушиб мозга, перелом лицевых костей и челюсти.

Медики сумели спасть жизнь пострадавшего. Следователи начали поиски того, кто его избил. Через некоторое время 25-летний парень сам явился с повинной и был задержан.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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ИСТОЧНИК KP.RU