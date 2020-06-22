В Саратове врачам удалось спасти мужчину с разбитой головой
В Ленинском районе Саратова 28 мая в больницу доставили 36-летнего мужчину с тяжелыми травмами головы.
Как сообщили «КП-Саратов», у него был перелом основания черепа, открыта черепно-мозговая травма, ушиб мозга, перелом лицевых костей и челюсти.
Медики сумели спасть жизнь пострадавшего. Следователи начали поиски того, кто его избил. Через некоторое время 25-летний парень сам явился с повинной и был задержан.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
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ИСТОЧНИК KP.RU