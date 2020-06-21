2020-06-21T22:21:04+03:00
Общество

Начальник Саратовской областной службы спасения по-особому поздравил врачей

Главное, чтобы о нас не забывали – Юрий Юрин
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Фото из Инстаграм Юрия ЮринаФото из Инстаграм Юрия Юрина
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Начальник областной службы спасения Юрий Юрин обратился, пожалуй, с самыми искренними поздравлениями к медицинским работникам в день их профессионального празника.

- Всех медицинских работников России и Саратовской области, но особенно всех врачей и фельдшеров Саратовской областной службы спасения поздравляю с профессиональным праздником. Не многие знают, что вот уже 12 лет в нашей области действует уникальный проект, реализованный на нашей службе. Спасатели и врачи бок о бок выезжают на дорожно-транспортные происшествия, пожары и обрушения, взрывы и падения с высоты, падения в колодцы и на спасение тонущих на реках и прудах людей... Подобного нет ни в одной другой области, республике или крае нашей Родины. Врачи - спасатели находятся на передовой самых сложных и опасных происшествий! Спасибо огромное. Главное, чтобы о нас не забывали!!! – написал Юрий Юрин в своем Инстаграм.

Юрий Юрин

Юрий Юрин

ИСТОЧНИК KP.RU

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