2020-06-21T22:14:38+03:00
Происшествия

Труп в квартире дома на Огородной нашли по кровавым следам в подъезде

Мужчина умер, вернувшись домой
Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова найдено тело 48-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его нашли жители дома на улице Огородная утром 21 июня.

По предварительной версии, один из жильцов заметил на лестничной клетке кровь, он сообщил старшей по подъезду, и та проверила квартиры на этом этаже. В одной из них хозяин не отозвался на стук, однако дверь была не заперта. Женщина зашла и увидела мертвого мужчину, лежащего на кровати.

На место ЧП выезжали следователи. У погибшего на голове имелись раны.

Начата проверка, по итогам которой будет принято решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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