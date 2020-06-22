Погода в Саратове: в понедельник дождя не будет
Ожидается порывистый ветер
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В Саратове днем 22 июня сохранится жаркая погода.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, осадки прекратятся. Ветер будет дуть с северо-востока с порывами до 15-17 градусов.
Столбик термометра покажет +23... +25 градусов. В южных районах области — до +30 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU