В Энгельсе на турбазе утонул мужчина
При этом официально все турбазы еще закрыты
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На турбазе в Энгельсе произошел несчастный случай - утонул отдыхающий.
Все произошло на территории турбазы "малиновка" днем 21 июня. Об этом сообщил сайт ЧП-Саратов.
Отдыхавшие там же очевидцы вытащили утонувшего на берег, но помочь ему уже не смогли.
Мужчина скончался до прибытия медиков.
Напомним, в Саратовской области действует запрет на работу турбаз, связанный с режимом самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU