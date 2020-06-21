2020-06-21T17:35:35+03:00
Происшествия

В Энгельсе на турбазе утонул мужчина

При этом официально все турбазы еще закрыты
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На турбазе в Энгельсе произошел несчастный случай - утонул отдыхающий.

Все произошло на территории турбазы "малиновка" днем 21 июня. Об этом сообщил сайт ЧП-Саратов.

Отдыхавшие там же очевидцы вытащили утонувшего на берег, но помочь ему уже не смогли.

Мужчина скончался до прибытия медиков.

Напомним, в Саратовской области действует запрет на работу турбаз, связанный с режимом самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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