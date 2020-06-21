В Саратове и Энгельсе разразилась гроза со шквалами, которые продлятся до ночи

21 Июнь 2020 2020-06-21T16:19:37+03:00

В Саратове и Энгельсе льет, как из ведра

Местами в Саратовской области сегодня возможен град

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В Саратове разразилась гроза, сопровождаемая шквалистым ветром. О ее начале предупредили за несколько часов в областном МЧС.

По прогнозу, ливень со шквалистым ветром до 18-23 м/с продолжится до ночи. Всего ожидается выпадение до 15 мм осадков.

Кроме этого, жителей области предупредили о возможности града.

При этом в регионе сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность.

Напомним, несколько дней назад аналогичные шквалы с крупным градом уничтожили посадки жителей ряда районов в Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU