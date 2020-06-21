2020-06-21T14:45:12+03:00
Происшествия

Пенсионерка погибла под товарным поездом в Саратове

Женщина скончалась на месте
Екатерина Семенова
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Женщина погибла под колесами поезда. Фото Саратовской областной службы спасенияЖенщина погибла под колесами поезда. Фото Саратовской областной службы спасения
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В Саратове товарный поезд насмерть сбил женщину.

Как сообщили «КП-Саратов» в Областной службе спасения, трагедия произошла в районе дома №12а по улице Орджоникидзе.

По предварительной версии, 60-летняя женщина переходила через пути и попала под проходивший состав. Она погибла на месте. Спасателям пришлось извлекать труп из-под поезда.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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