Пенсионерка погибла под товарным поездом в Саратове
В Саратове товарный поезд насмерть сбил женщину.
Как сообщили «КП-Саратов» в Областной службе спасения, трагедия произошла в районе дома №12а по улице Орджоникидзе.
По предварительной версии, 60-летняя женщина переходила через пути и попала под проходивший состав. Она погибла на месте. Спасателям пришлось извлекать труп из-под поезда.
Обстоятельства ЧП устанавливаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU