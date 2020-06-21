Байкер в Саратовском районе разбился о Volkswagen
Мотоциклист госпитализирован
Фото облГИБДД
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На трассе под Саратовом байкер на мотоцикле Yamaha врезался в автомобиль Volkswagen Polo.
Как уточнили в областной ГИБДД, авария произошла на 277 км трассы Р-228 Сызрань Волгоград в Саратовском районе, недалеко от поворота на поселок Базарный Карабулак.
В результате столкновения мотоциклист госпитализирован.
Обстоятельства аварии устанавливают инспекторы ГИБДД.
Фото облГИБДД
ИСТОЧНИК KP.RU