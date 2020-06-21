Байкер в Саратовском районе разбился о Volkswagen

21 Июнь 2020 2020-06-21T12:09:26+03:00

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На трассе под Саратовом байкер на мотоцикле Yamaha врезался в автомобиль Volkswagen Polo.

Как уточнили в областной ГИБДД, авария произошла на 277 км трассы Р-228 Сызрань Волгоград в Саратовском районе, недалеко от поворота на поселок Базарный Карабулак.

В результате столкновения мотоциклист госпитализирован.

Обстоятельства аварии устанавливают инспекторы ГИБДД.

Фото облГИБДД

ИСТОЧНИК KP.RU