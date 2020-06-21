Житель поселка Солнечный в Саратове перевел мошенникам 950 тыс. рублей

21 Июнь 2020 2020-06-21T11:50:46+03:00

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Житель поселка солнечный в Саратове стал очере5дной жертвой телефонных мошенников.

48-летнему мужчине позвонил якобы, специалист банка и сообщил, что от его имени неизвестные пытаются оформить кредит, и предложил выполнить несложную инструкцию, как этого избежать.

Вместо того, чтобы самому обратиться в банк, мужчина выполнил все инструкции мошенников - продиктовал голосовому роботу пароли из смс-сообщений, а затем еще отправился к ближайшему банкомату и перевел на указанные номера телефонов 950 тыс. рублей.

Только отправив все деньги, мужчина стал подозревать – не мошенничество ли это. Он обратился в полицию, где ему этот факт подтвердили и завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU