Володин поздравил медиков, предложил повысить им зарплаты и обеспечить жильем

21 Июнь 2020 2020-06-21T09:27:49+03:00

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С профессиональным праздником работников медицинской сферы поздравил 21 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин. А также рассказал о планах по развитию регионального здравоохранения.

Володин высказался о том, что было правильно изменить отношение к людям, работающим в медицине.

- Чтобы изменилась ситуация, важно, чтобы профессия врача была престижной, а для этого должен быть социальный статус, для этого должны быть современные больницы, должно быть ежедневное отношение поддержки и создание условий, - сказал спикер ГД.

Володин напомнил о больших планах, касающихся развития медицины в Саратовской области.

- Мы начали строить онкоцентр, инфекционную больницу, на будущий год планируем начать строительству противотуберкулезного диспансера, строим в Солнечном-2 поликлинику.

Но этого недостаточно. Важно, чтобы мы пересмотрели свое отношение к врачам скорой помощи, от эффективности работы которой многое зависит. Надо сделать так, чтобы работа на скорой была престижной, - заявил Вячеслав Володин.

Для этого он предложил заниматься строительством жилья и ростом зарплат медиков, чтобы скорая и в Саратове и в районах области оказывала помощь качественно и быстро.

Все это Володин предложил начать делать уже в этом году.

- Со своей стороны, постараюсь сделать все, чтобы эти условия были созданы, чтобы вы могли работать и у вас были все возможности для оказания помощи людям, - сказал Володин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/786145" frameborder="0"></iframe> Володин поздравил врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU