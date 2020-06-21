Новые зараженные коронавирусом в Саратове на 21 июня 2020 года: Еще 115 заболевших
На утро 21 июня в Саратовской области зарегистрировано еще 115 новых, лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.
Общее количество заболевших COVID-19 составляет теперь в Саратовской области 5450 человек. Выздоровели с начала эпидемии 2618 человек, за сутки — 23.
Больше всего новых случаев в Саратове — 58,
на втором месте - Балаковский район — 15 человек.
В остальных районах области число новых зараженных не превышает пять человек: Новоузенский — пять, Дергачевский — четыре, Татищевский и Энгельсский — по три, Воскресенский, Ивантеевский, Марксовский, Озинский, Петровский, Ровенский, Ртищевский, Федоровский и Саратовский — по два, Александрово-Гайский, Аткарский, Ершовский, Красноармейский, Краснопартизанский, Лысогорский, Новобурасский, Пугачевский и Хвалынский — по одному зараженному.
Все больше заболевших с неустановленным источником заражения – 94 случая.
Подавляющее большинство с пневмонией — 88, с признаками ОРВИ — 23, с бессимптомным течением только четверо.
По возрасту самая большая группа заболевших среди людей старше 60 лет – 45 человек.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области
ИСТОЧНИК KP.RU