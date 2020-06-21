Новые зараженные коронавирусом в Саратове на 21 июня 2020 года: Еще 115 заболевших

21 Июнь 2020 2020-06-21T09:29:27+03:00

В Саратовской области - еще 115 положительных тестов на COVID-19 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Больше всего новых случаев в Саратове

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На утро 21 июня в Саратовской области зарегистрировано еще 115 новых, лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет теперь в Саратовской области 5450 человек. Выздоровели с начала эпидемии 2618 человек, за сутки — 23.

Больше всего новых случаев в Саратове — 58,

на втором месте - Балаковский район — 15 человек.

В остальных районах области число новых зараженных не превышает пять человек: Новоузенский — пять, Дергачевский — четыре, Татищевский и Энгельсский — по три, Воскресенский, Ивантеевский, Марксовский, Озинский, Петровский, Ровенский, Ртищевский, Федоровский и Саратовский — по два, Александрово-Гайский, Аткарский, Ершовский, Красноармейский, Краснопартизанский, Лысогорский, Новобурасский, Пугачевский и Хвалынский — по одному зараженному.

Все больше заболевших с неустановленным источником заражения – 94 случая.

Подавляющее большинство с пневмонией — 88, с признаками ОРВИ — 23, с бессимптомным течением только четверо.

По возрасту самая большая группа заболевших среди людей старше 60 лет – 45 человек.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU