Под Саратовом кроссовер столкнулся с фурой

21 Июнь 2020 2020-06-21T08:30:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 20 июня в Саратовском районе на трассе Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» столкнулись кроссовер Nissan Qashqai столкнулся с фурой Volvo.

ДТП произошло около 21.20 на 284 км дороги возле перекрестка с поворотами на Свинцовку и Клещевку.

По данным областной ГИБДД, 35-летний водитель кроссовера выехал при обгоне на встречную полосу, не справился с управлением и столкнулся с большегрузом.

Прибывшие медики госпитализировали с различными травмами водителя Nissan Qashqai и его 40-летнего пассажира.

ИСТОЧНИК KP.RU