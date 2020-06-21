2020-06-21T08:30:26+03:00
Происшествия

Под Саратовом кроссовер столкнулся с фурой

Два человека пострадали
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Фото облГИБДДФото облГИБДД
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Вечером 20 июня в Саратовском районе на трассе Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» столкнулись кроссовер Nissan Qashqai столкнулся с фурой Volvo.

ДТП произошло около 21.20 на 284 км дороги возле перекрестка с поворотами на Свинцовку и Клещевку.

По данным областной ГИБДД, 35-летний водитель кроссовера выехал при обгоне на встречную полосу, не справился с управлением и столкнулся с большегрузом.

Прибывшие медики госпитализировали с различными травмами водителя Nissan Qashqai и его 40-летнего пассажира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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