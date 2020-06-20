Солнечное затмение в Саратове начнется в 09:22

20 Июнь 2020 2020-06-20T21:58:22+03:00

В Саратове должно быть частично видно солнечное затмение Фото: Екатерина Семенова

У нас его будет видно лишь на 8%

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Жители Саратова смогут частично наблюдать редкое солнечное затмение 21 июня 2020 года

По расчетам специалистов, у нас затмение начнется в 09:22. Максимум наступит в 10:04, а окончание — в 10:48. В это время суток ожидается ясное небо.

К сожалению, кольцевая фаза у нас видна не будет. Это доступно для более южных регионов и стран. Луна перекроет лишь небольшой участок Солнца, порядка 8% от его площади.

По словам астрономов, кольцевые солнечные затмения случаются достаточно редко. В следующий раз такое должно произойти в 2039 году.

Специалисты предостерегают от наблюдения за затмением без защиты. Самодельные фильтры не смогут обеспечить безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU