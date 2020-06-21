2020-06-20T20:44:06+03:00
Общество

Погода в Саратове: в воскресенье ожидается гроза и жара

На юге области воздух прогреется до 33 градусов
Екатерина Семенова
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В Саратове ожидается грозаВ Саратове ожидается грозаФото: Екатерина Семенова
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В воскресенье 21 июня в Саратовской области прогнозируется ненастная погода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, возможен кратковременный ливень, гроза, град.

При этом усилится ветер. В порывах его скорость будет достигать 15-20 метров в секунду.

Днем столбик термометра покажет +26... +28 градусов. На юге области — до +33 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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