Погода в Саратове: в воскресенье ожидается гроза и жара
На юге области воздух прогреется до 33 градусов
В Саратове ожидается грозаФото: Екатерина Семенова
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В воскресенье 21 июня в Саратовской области прогнозируется ненастная погода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, возможен кратковременный ливень, гроза, град.
При этом усилится ветер. В порывах его скорость будет достигать 15-20 метров в секунду.
Днем столбик термометра покажет +26... +28 градусов. На юге области — до +33 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU