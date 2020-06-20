В Саратове ожидается чрезвычайная пожарная опасность и гроза
Возможен град
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В Саратовской области установилась чрезвычайно высокая пожарная опасность.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, до 22 июня сохранится пятый класс горимости.
При этом завтра в Саратове прогнозируется гроза со шквалистым ветром и градом.
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ИСТОЧНИК KP.RU