В Саратове ожидается чрезвычайная пожарная опасность и гроза

20 Июнь 2020 2020-06-20T20:34:22+03:00

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В Саратовской области установилась чрезвычайно высокая пожарная опасность.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, до 22 июня сохранится пятый класс горимости.

При этом завтра в Саратове прогнозируется гроза со шквалистым ветром и градом.

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ИСТОЧНИК KP.RU