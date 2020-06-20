Роман Бусаргин о школе в Приволжском: Она должна быть построена качественно
Члены общественного совета поселка Приволжский в Энгельсском районе Саратовской области встретились 20 июня с представителями власти.
Как сообщила «КП-Саратов» участница совета Светлана Князева, с ними встретились зампред правительства Роман Бусаргин и глава Энгельсского района Алексей Стрельников.
Кроме того, поддержать жителей приехали члены других общественных советов: из микрорайонов «Летка», «Шурова Гора» и даже саратовской «Звезды».
.
Темой обсуждения стала строящаяся школа в Приволжском. Ранее общественники выявляли там недочеты, но после обращения к властям, были приняты меры к устранению. На встрече сегодня Роман Бусаргин заверил жителей, что все договоренности по строительству объекта остаются в силе. Он и Алексей Стрельников попросили паузу для оценки ситуации.
- Эта школа должна быть построена качественно и хорошо, — отметил Бусаргин.
.
Он поблагодарил общественников за активность и заявил, что все недопонимания и проблемные ситуации не должны мешать возведению объекта.
- Надеемся на Романа Бусаргина, он человек слова. А Алексею Стрельникову наша благодарность. Он старается помочь, держит руку на пульсе. После своего назначения мгновенно подключился к проблеме, помог исправить ситуацию. Мы доверяем ему полностью, — заметила Светлана Князева.
.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU