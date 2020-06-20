Роман Бусаргин о школе в Приволжском: Она должна быть построена качественно

20 Июнь 2020 2020-06-20T17:43:12+03:00

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Члены общественного совета поселка Приволжский в Энгельсском районе Саратовской области встретились 20 июня с представителями власти.

Как сообщила «КП-Саратов» участница совета Светлана Князева, с ними встретились зампред правительства Роман Бусаргин и глава Энгельсского района Алексей Стрельников.

Кроме того, поддержать жителей приехали члены других общественных советов: из микрорайонов «Летка», «Шурова Гора» и даже саратовской «Звезды».

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Темой обсуждения стала строящаяся школа в Приволжском. Ранее общественники выявляли там недочеты, но после обращения к властям, были приняты меры к устранению. На встрече сегодня Роман Бусаргин заверил жителей, что все договоренности по строительству объекта остаются в силе. Он и Алексей Стрельников попросили паузу для оценки ситуации.

- Эта школа должна быть построена качественно и хорошо, — отметил Бусаргин.

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Он поблагодарил общественников за активность и заявил, что все недопонимания и проблемные ситуации не должны мешать возведению объекта.

- Надеемся на Романа Бусаргина, он человек слова. А Алексею Стрельникову наша благодарность. Он старается помочь, держит руку на пульсе. После своего назначения мгновенно подключился к проблеме, помог исправить ситуацию. Мы доверяем ему полностью, — заметила Светлана Князева.

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ИСТОЧНИК KP.RU