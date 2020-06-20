В Жасминном утонул подросток

20 Июнь 2020 2020-06-20T16:55:53+03:00

Подросток утонул в речке Елшанка. Фото СУ СКР по Саратовской области

Мальчик купался с приятелями в речке Елшанка [фото]

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Саратова утонул подросток.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия случилась в поселке Жасминный.

По предварительной версии, днем 20 июня он с двумя приятелями отправились на речку Елшанка, в районе СНТ «Локомотив». На резиновой лодки мальчики приплыли к противоположному берегу и стали купаться.

Когда лодку отнесло в сторону, один из подростков поплыл за ней, а в этот момент его приятель начал тонуть. Друзья пытались его вытащить, но безуспешно.

На место приехали спасатели и скорая помощь. Тело ребенка подняли со дна реки.

Следователи осмотрели место происшествия. Следов насильственной гибели на теле не найдено.

Следователи осмотрели место ЧП. Фото СУ СКР по Саратовской области

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU