Трактор протаранил дом в поселке Саратовской области
В поселке Екатериновка Ртищевского района Саратовской области трактор врезался в дом.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, сообщение об аварии поступило около 22:30.
По предварительной версии, 29-летний тракторист не справился с управлением. Трактор протаранил стену дома № 21/2 по улице Озерная.
Пострадавших нет. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU