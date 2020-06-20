Трактор протаранил дом в поселке Саратовской области

20 Июнь 2020 2020-06-20T15:33:37+03:00

Тракторист не справился с управлением

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В поселке Екатериновка Ртищевского района Саратовской области трактор врезался в дом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, сообщение об аварии поступило около 22:30.

По предварительной версии, 29-летний тракторист не справился с управлением. Трактор протаранил стену дома № 21/2 по улице Озерная.

Пострадавших нет. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU