Общественники Саратова спорят о сносе гаражей

20 Июнь 2020 2020-06-20T14:36:11+03:00

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В соцсетях жители Заводского района Саратова потребовали снести гаражи.

Соответствующее обращение опубликовано на странице общественного совета микрорайона САЗ в Instagram.

В нем они заявили, что гаражи являются незаконной постройкой и рассадником преступности.

- Дети и подростки, самые уязвимые и беззащитные, будут вынужденных ходить учиться через крайне опасное место. Сейчас на пути к школе - разбитая грунтовая дорога, ничем не ограниченное и нерегулируемое движение машин. Всем известно, что такие гаражи являются «рассадником» различных преступлений. В незаконных постройках размешаются пункты сбора металла, куда стягиваются различные сомнительные личности с целью сбыть не только обычный бросовый металл, но, и порой, украденные вещи, и, для которых встречи со свидетелями нежелательны. А если эти свидетели дети, то понятно чем такие встречи могут закончиться, — говорится в обращении.

При этом авторы поста заявили, что понимают владельцев гаражей, которые хранят там имущество и автомобили, но собственные интересы также готовы отстаивать.

- Важно понимать, что в микрорайоне живут не только члены незаконного гаражного кооператива, но и другие люди, у которых есть дети и внуки, и, для которых важно решение социальных вопросов - наличие дошкольных и общеобразовательных учреждений. Дорога к новой школе является важной потребностью, но ее нельзя выполнить из-за нахождения там самовольных построек, — написали они.

При этом ранее мэрия заявляла о предстоящем сносе гаражей. После этого общественный активист Александр Бернадский, ветеран Саратовского авиационного завода, заявил, что гаражи являются законными и более того, находятся на федеральной земле. Поэтому сносить их у мэрии, по словам Бернадского, нет права.

В мэрии на это ответили, что «участок, где планируется проложить дорогу к учебному заведению, находится в муниципальной собственности и город имеет право производить на нем все необходимые виды работ».

- Мы не понимаем людей, которые готовы помешать строительству безопасной дороги, отстаивая незаконные постройки, прикрываясь именем САЗ, когда многие их владельцы не имеют совершенно никакого отношения к авиационному заводу, как и не имеют прав официального нахождения там этих гаражей. Что касаемо Александра Бернадского, который напротив имел когда-то отношение к авиационному заводу, а сейчас лишь прикрывается прошлым, то, по нашему мнению, защитником земель он становится когда ему это выгодно, а когда нет, то равнодушен так же, как и к людям, — заявили представители общественного совета в ответ на обращение Александра Бернадского.

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ИСТОЧНИК KP.RU