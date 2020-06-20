Найдено тело пропавшего восемь месяцев назад ребенка в Уфе

20 Июнь 2020 2020-06-20T13:33:15+03:00

Он пропал вместе с отцом и братом

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Найдено тело пропавшего в Башкирии сына Артема Мазова.

Как сообщает «КП-Уфа», 37-летний мужчина пропал вместе с двумя сыновьями в октябре 2019 года.

Сообщалось, что 26 октября он поссорился с женой Эльвирой Мазовой и ушел из дома, взяв двух детей 5 и 8 лет. Больше о нем сведений не было. Его машину обнаружили впоследствии в северной части города, возле одного из СНТ.

Сегодня, 20 июня, тело одного из мальчиков нашли в реке Уфимка. Его обнаружил местный рыбак. Мать уже опознала сына.

Следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства гибели ребенка.

Мужчину с детьми искали восемь месяцев, в том числе, в Саратовской области. Были привлечены все силы — спасатели, полиция, росгвардейцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU