Найдено тело пропавшего восемь месяцев назад ребенка в Уфе
Найдено тело пропавшего в Башкирии сына Артема Мазова.
Как сообщает «КП-Уфа», 37-летний мужчина пропал вместе с двумя сыновьями в октябре 2019 года.
Сообщалось, что 26 октября он поссорился с женой Эльвирой Мазовой и ушел из дома, взяв двух детей 5 и 8 лет. Больше о нем сведений не было. Его машину обнаружили впоследствии в северной части города, возле одного из СНТ.
Сегодня, 20 июня, тело одного из мальчиков нашли в реке Уфимка. Его обнаружил местный рыбак. Мать уже опознала сына.
Следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства гибели ребенка.
Мужчину с детьми искали восемь месяцев, в том числе, в Саратовской области. Были привлечены все силы — спасатели, полиция, росгвардейцы.
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ИСТОЧНИК KP.RU