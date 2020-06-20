Обновлена карта коронавируса в Саратовской области на 20 июня

20 Июнь 2020 2020-06-20T13:14:02+03:00

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Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области.

Напомним, за сутки, по данным оперативного штаба, выявлены заражения у 118 человек. Итого в регионе сейчас зарегистрировано 5 335 случаев заражения.

Больше всего зараженных в Саратове. За все время пандемии их зарегистрировано 1 744 человека. Второе место вернул себе Балаковский район — 444 человека. На третьем — Энгельсский район, где подтверждены 413 случаев заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU