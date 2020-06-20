Обновлена карта коронавируса в Саратовской области на 20 июня
Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области.
Напомним, за сутки, по данным оперативного штаба, выявлены заражения у 118 человек. Итого в регионе сейчас зарегистрировано 5 335 случаев заражения.
Больше всего зараженных в Саратове. За все время пандемии их зарегистрировано 1 744 человека. Второе место вернул себе Балаковский район — 444 человека. На третьем — Энгельсский район, где подтверждены 413 случаев заболевания.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU