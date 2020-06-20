В Саратовской области появилась еще одна жертва коронавируса
В Саратовской области от коронавируса скончался еще один человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства здравоохранения, всего в регионе официально зарегистрирована 41 смерть от коронавируса.
Последний скончавшийся — 51-летний мужчина. У него было тяжелое хроническое заболевание бронхо-легочной системы, что усугубило течение болезни и привела к серьезному поражению легких.
Напомним, в области коронавирусом заражены 5 335 человек. Почти половина из них, 2 595 — выздоровели.
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ИСТОЧНИК KP.RU