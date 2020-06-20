Жителей Санкт-Петербурга пригласили в Саратов

20 Июнь 2020 2020-06-20T12:20:41+03:00

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Телеканал «78» из Санкт-Петербурга показал передачу «Телемосты» о Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в комитете по туризму области, участие в выпуске приняла председатель комитета Виктория Бородянская.

Она рассказала жителям северной столицы о достопримечательностях нашего города, посоветовала, что можно увидеть и где отдохнуть. Виктория Бородянская пригласила всех посетить Саратовскую область, посетить такие живописные места как национальный парк «Хвалынский» и горнолыжный курорт, места жительства немцев Поволжья, село Лох в Новобурасском районе с его знаменитой водяной мельницей и, конечно, Гагаринское поле под Энгельсом.

- Даже если куда-то прилетят инопланетяне, то эксклюзивность места приземления первого космонавта Юрия Гагарина не будет побита — уверена Виктория Бородянская.

В прямом эфире «Телемостов» выступили общественный деятель и обладатель титула «Сильнейший человек России» Вячеслав Максюта, экскурсовод Максим Музалевский, директор дома-музея К.С. Петрова-Водкина Валентина Бородина, руководитель проекта «Дом со львом» Юлия Терехова, солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова.

Все они рассказали о Саратове и пригласили жителей России непременно посетить нашу область.

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ИСТОЧНИК KP.RU