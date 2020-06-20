Еще две улицы в Ленинском районе остались без воды
Ведутся работы на Блинова
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Еще несколько адресов в Саратове остались без воды в субботу 20 июня.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», работы начата возле дома №16 по улице Блинова.
В результате до восьми часов вечера остались без воды жители домов на этой улице, а также на Лебедева-Кумача.
Ранее уже сообщалось об отключении также на Лебедева-Кумача и на Тархова.
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ИСТОЧНИК KP.RU