Еще две улицы в Ленинском районе остались без воды

20 Июнь 2020 2020-06-20T11:49:37+03:00

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Еще несколько адресов в Саратове остались без воды в субботу 20 июня.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», работы начата возле дома №16 по улице Блинова.

В результате до восьми часов вечера остались без воды жители домов на этой улице, а также на Лебедева-Кумача.

Ранее уже сообщалось об отключении также на Лебедева-Кумача и на Тархова.

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ИСТОЧНИК KP.RU