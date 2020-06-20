Саратовским росгвардейцам вручили квартиры
В Саратове сотрудники Росгвардии получили служебные квартиры и машины.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства, ключи росгвардейцам вручил командующий Приволжским округом Росгвардии генерал-полковник Александр Порядин.
Теперь в распоряжении Управления Росгвардией Саратовской области появились 12 новых внедорожников повышенной проходимости УАЗ-«Патриот». По словам Александра Порядина, эти машины позволят повысить мобильность и оперативность работы.
- Новая техника будет способствовать эффективному обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории области. Автомобили оснащены всем необходимым техническим оборудованием, надежными средствами связи, что позволит быстро и оперативно выполнять поставленные задачи, — заявил он.
Ключи росгвардейцам вручил командующий Приволжским округом Росгвардии генерал-полковник Александр Порядин. Фото Управления Росгвардии по Саратовской области
Кроме того, офицеры и сержанты подразделений ОМОН и вневедомственной охраны стали обладателями жилья.
- Решение жилищного вопроса — одна из приоритетных задач в Росгвардии. Комфортное жилье, налаженный быт, благополучие семьи — это во многом залог успешного выполнения служебно-боевых задач, — уверен Александр Порядин.
В свою очередь семьи новоселов вручили генерал-полковнику рисунки и поделки своих детей.
Дети подарили Александру Порядину рисунки и поделки. Фото Управления Росгвардии по Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU