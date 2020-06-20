2020-06-20T11:38:27+03:00
Общество

Саратовским росгвардейцам вручили квартиры

Парк Росгвардии пополнился внедорожниками УАЗ-«Патриот» [фото]
Екатерина Семенова
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Росгвардейцы получили жилье и автомобили. Фото Управления Росгвардии по Саратовской областиРосгвардейцы получили жилье и автомобили. Фото Управления Росгвардии по Саратовской области
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В Саратове сотрудники Росгвардии получили служебные квартиры и машины.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства, ключи росгвардейцам вручил командующий Приволжским округом Росгвардии генерал-полковник Александр Порядин.

Теперь в распоряжении Управления Росгвардией Саратовской области появились 12 новых внедорожников повышенной проходимости УАЗ-«Патриот». По словам Александра Порядина, эти машины позволят повысить мобильность и оперативность работы.

- Новая техника будет способствовать эффективному обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории области. Автомобили оснащены всем необходимым техническим оборудованием, надежными средствами связи, что позволит быстро и оперативно выполнять поставленные задачи, — заявил он.

Ключи росгвардейцам вручил командующий Приволжским округом Росгвардии генерал-полковник Александр Порядин. Фото Управления Росгвардии по Саратовской области

Ключи росгвардейцам вручил командующий Приволжским округом Росгвардии генерал-полковник Александр Порядин. Фото Управления Росгвардии по Саратовской области

Кроме того, офицеры и сержанты подразделений ОМОН и вневедомственной охраны стали обладателями жилья.

- Решение жилищного вопроса — одна из приоритетных задач в Росгвардии. Комфортное жилье, налаженный быт, благополучие семьи — это во многом залог успешного выполнения служебно-боевых задач, — уверен Александр Порядин.

В свою очередь семьи новоселов вручили генерал-полковнику рисунки и поделки своих детей.

Дети подарили Александру Порядину рисунки и поделки. Фото Управления Росгвардии по Саратовской области

Дети подарили Александру Порядину рисунки и поделки. Фото Управления Росгвардии по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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