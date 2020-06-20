Энергетики на два дня перекрыли движение по двум улицам Саратова
Идут работы «Т Плюс»
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В Саратове перекрыто движение по нескольким улицам.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», энергетики начали работы на трубопроводах.
Закрыт проезд по улицам:
- Комсомольская между Чернышевского и Мичурина,
- Разина между Большой Казачьей и Слонова.
Работы планируется завершить завтра вечером.
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ИСТОЧНИК KP.RU