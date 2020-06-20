Энергетики на два дня перекрыли движение по двум улицам Саратова

20 Июнь 2020 2020-06-20T11:08:45+03:00

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В Саратове перекрыто движение по нескольким улицам.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», энергетики начали работы на трубопроводах.

Закрыт проезд по улицам:

- Комсомольская между Чернышевского и Мичурина,

- Разина между Большой Казачьей и Слонова.

Работы планируется завершить завтра вечером.

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ИСТОЧНИК KP.RU